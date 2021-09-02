В ЕС рассказали, сколько людей эвакуировали из Афганистана

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что страны Евросоюза эвакуировали из Афганистана 17,5 тыс человек, включая 520 служащих миссии ЕС и членов их семей.

Он подчеркнул, что весь афганский персонал миссии ЕС был вывезен в миграционный центр, специально созданный для этой цели в Испании. "Там они будут находиться до момента получения ими гуманитарных виз от стран Евросоюза", - сказал глава европейской дипломатии по итогам неформальной встречи министров обороны ЕС, прошедшей сегодня в Любляне.

Он выразил сожаление, что у Евросоюза нет собственных вооруженных сил, которые позволили бы "обеспечить контроль над аэропортом Кабула" независимо от США. Боррель отметил, что это позволило бы европейским странам продолжить эвакуацию и после ухода американских войск 31 августа.

Помимо этого, он рассказал, что дискуссия о создании сил быстрого реагирования ЕС численностью 5 тыс человек продолжится 3 сентября на неформальной встрече министров иностранных дел стран ЕС.

Напомним, 30 августа США завершили как эвакуацию гражданских лиц из Кабула, так и свою военную миссию в Афганистане. О решении свернуть операцию в этой стране президент США Джо Байден объявил в середине апреля 2021 года. После этого в Афганистане возобновились интенсивные бои между правительственными войсками и боевиками радикального движения "Талибан" (запрещено в России). 15 августа талибы окончательно установили контроль над Афганистаном, захватив практически без боя столицу Кабул. В связи со сложившейся ситуацией президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну.