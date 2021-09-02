Талибы готовят удар по сопротивлению в Панджере

Запрещенное в России движение "Талибан" может в ночь на пятницу нанести "окончательный удар" по Панджшеру, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на источник в регионе.

Отмечается, что к нападению будут задействованы силы талибов со всего Афганистана и большое количествой военной техники.

Напомним, что провинция Панджшер не контролируется талибами, она расположена в горной местности к северо-востоку от Кабула.

Ранее телеканал Al-Jazeera сообщил, что "Талибан" готовит военную операцию против панджшерских сопротивленцев после провала переговоров с их лидером Ахмадом Масудом.