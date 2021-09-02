Гарибашвили исключил возвращение "Грузинской мечты" в соглашение Мишеля

Правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" не намерена возвращаться к соглашению президента Евросовета Шарля Мишеля от 19 апреля, из которого вышла 28 июля. Об этом заявил премьер-министр Грузии и политический секретарь "Мечты" Ираклий Гарибашвили.

Таким образом он прокомментировал подписание соглашения самой крупной оппозиционной партией "Единое национальное движение", о котором накануне сообщил ее лидер Ника Мелия.

"Исключено, "Грузинская мечта" не вернется к соглашению. Это фарс "Единого национального движения", - цитирует Гарибашвили Sputnik Грузия.