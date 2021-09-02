Школы Астрахани будут готовить будущих корабелов

В новом учебном году в школах Астрахани заработали инженерно-технологические судостроительные классы, - сообщили в Управлении пресс-службы и информации администрации губернатора Астраханской области.

Классы открылись на базе инженерной школы и приняли учеников 5 и 9 классов: будущие корабелы изучат физико-математические направления, проектирование, судостроение, 3D-моделирование, основы бережливого производства и многое другое, необходимое в будущей профессии, - передает "АиФ Астрахань".

Также им предстоит участвовать в олимпиадах разного уровня, встречаться с представителями судостроительной отрасли и посещать производственные площадки.

Судостроение - драйвер экономики региона, поэтому оно требует постоянного развития, а обучение будущих корабелов позволит усилить кадровый потенциал региона в этой области, - отметил губернатор региона Игорь Бабушкин, - добавили в пресс-службе.