В нескольких селах Аджарии сошел оползень

В нескольких местах высокогорной Аджарии ливни спровоцировали оползневые процессы.

Как передает местное телевидение, в селе Тхилнари Хелвачаурского муниципалитета оползень повредил жилой дом, в селах Кирнати, Агара и Эрге оползень сошел на автомобильные дороги.

Кроме того, ливни повредили и ЛЭП, из-за чего жители нескольких сел остались без электричества. На данный момент большая часть жителей получает электроэнергию.

На местах ведутся восстановительные работы. Также геологи изучат места, в которых сошел оползень. В мэрии Хелвачаури сообщили о том, что нескольких семей придется эвакуировать и расселить.