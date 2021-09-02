Напавший на россиян житель Стамбула приговорен к 36 годам тюрьмы - СМИ

Турецкий суд приговорил гражданина страны Хасана Юртсевена, в январе ранившего трех российских туристов в Стамбуле, к 36 годам тюремного заключения, - сообщает газета Milliyet.

За покушение на убийство каждого из россиян Юртсевен получил по 12 лет тюремного заключения, - передает РИА Новости.

Напомним, в конце января текущего 2021 года Юртсевен, страдающий психическим расстройством, напал в Стамбуле с ножом на трех граждан России - мужчину и двух женщин, которые получили ранения. Российские туристы были госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести, а напавший был арестован, позже его обвинили в покушении на убийство.