Напавший на россиян житель Стамбула приговорен к 36 годам тюрьмы - СМИ
Турецкий суд приговорил гражданина страны Хасана Юртсевена, в январе ранившего трех российских туристов в Стамбуле, к 36 годам тюремного заключения, - сообщает газета Milliyet.
За покушение на убийство каждого из россиян Юртсевен получил по 12 лет тюремного заключения, - передает РИА Новости.
Напомним, в конце января текущего 2021 года Юртсевен, страдающий психическим расстройством, напал в Стамбуле с ножом на трех граждан России - мужчину и двух женщин, которые получили ранения. Российские туристы были госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести, а напавший был арестован, позже его обвинили в покушении на убийство.
Вестник Кавказа
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