Российские международные резервы за неделю с 20 до 27 августа выросли на $20 млрд, такое сообщение распространил Центральный банк России.

В общей сложности они достигли $615,6 млрд, превысив рекордный уровень, установленный 28 мая, - $605,9 млрд. Таким образом, международные резервы России обновили абсолютный максимум, передает "Интерфакс".

Их прирост в конце августа был обеспечен в основном за счет получения Россией специальных прав заимствования (СДР) на $17,5 млрд от МВФ в рамках помощи странам мира в борьбе с экономическими последствиями пандемии коронавируса.