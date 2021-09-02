Донские аграрии пройдут "Школу фермера"

В Ростовской области стартовал федеральный образовательный проект "Школа фермера" - на протяжении трех месяцев индивидуальные предприниматели и земледельцы, которые примут в нем участие, улучшат свои навыки в сфере агробизнеса, - сообщили в правительстве региона.

"На Дону почти восемь тысяч фермеров, которые обрабатывают порядка 2,5 млн га земли и производят 27% от валового объема продукции сельского хозяйства. Донской регион большое внимание уделяет развитию фермерства, господдержка постоянно возрастает, достигая почти 1,5 млрд рублей", – рассказал первый заместитель губернатора Виктор Гончаров, отметив, что открытие проекта – большое событие для Ростовской области, передает "АиФ-Ростов".

Обучение будет вестись по двум направлениям: сельскохозяйственная потребительская кооперации и молочное животноводство. Оно поможет фермерам развивать молочное скотоводство, набраться опыта и знаний, а также полезных знакомств с теми, кто уже давно работает в отрасли, - говорится в сообщении.