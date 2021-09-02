Конфликт с двумя ранеными произошел в магазине в Ереване

Поножовщина произошла в одном из супермаркетов в Ереване, передает сайт криминальной хроники shamshyan.com.

В результате инцидента, случившегося в административном районе Нор-Норк, были ранены двое. Прибывшие на место ЧП правоохранители помогли доставить их в медцентр.

Очевидцы рассказали, что сотрудник магазина и два покупателя вступили сначала в словесный конфликт, который в итоге вылился в поножовщину.

Полицейские оформляют материалы, устанавливаются все обстоятельства преступления, устанавливаются личности раненых.