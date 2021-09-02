США и Россия могут снова объединиться ради вакцинации

Несмотря на ухудшение отношений между Соединенными Штатами и Россией, есть надежда на то, что новая форма ”вакцинной дипломатии” возьмет верх. Немногие знают, что во время холодной войны США и Советский Союз спасли миллионы жизней, благодаря совместной вакцинной дипломатии. Июньский саммит Владимир Путина и Джо Байдена свидетельствует о том, что страны и теперь открыты для диалога.

Washington Post отмечает, что в разгар холодной войны, Соединенные Штаты и Советский Союз удивительным образом работали вместе, борясь с полиомиелитом и оспой. Совместные усилия государств предотвратили миллионы смертей по всему миру. До смерти Сталина в 1953 году сотрудничество СССР и США в области науки было ограниченным, несмотря на рост случаев полиомиелита в обеих странах. Отношения между Советским Союзом и Западом улучшились во время оттепели времен Никиты Хрущева. Альберт Б. Сейбин был ведущим американским вирусологом. Он встретился со своим советским коллегой Михаилом Чумаковым в 1956 году. Ученые нанесли друг другу санкционированные правительством визиты для сотрудничества в борьбе с полиомиелитом. Они признали ценность совместной работы, потому что предполагаемая угроза инфекционных заболеваний выходила за рамки разрыва между Востоком и Западом.

Несколько факторов сыграло роль в развитии научного сотрудничества. Одним из таких факторов стало Соглашение Лэйси-Зарубина 1958 года, которое стимулировало официальные двусторонние обмены в сфере науки, технологий, искусства и других областях. Соглашение обеспечило важную структуру для сотрудничества по вопросам общественного здравоохранения.

Сейбин разработал пероральную вакцину против полиомиелита и отправил свои штаммы вируса Чумакову. Живая вакцина Сейбина могла иммунизировать миллионы людей быстрее и дешевле, чем ”убитая” вакцина Джонаса Солка, а партнерство с Чумаковым гарантировало, что она будет иметь длительный глобальный эффект. Используя штаммы вируса Сейбина, Чумаков произвел, а затем испытал пероральную вакцину на 10 миллионах детей по всему Советскому Союзу в 1959 году.

Письмо, написанное в декабре 1959 года Чумаков начал словами ”Мой дорогой доктор Сейбин”, что отражает теплые личные отношения между двумя экспертами. ”Я очень рад сообщить, что ваша вакцина одерживает новые победы в нашей стране. Число вакцинированных неуклонно растет и это отражает простой факт: значительные преимущества живой пероральной вакцины перед мертвой. Доказательств эпидемиологической эффективности массовых вакцинаций все больше”.

В 1960 году около 100 млн человек в восточном блоке, в том числе 77 млн человек моложе 20 лет в Советском Союзе, были вакцинированы. Хотя полиомиелит в первую очередь поражает детей в возрасте до 5 лет, дети старшего возраста и взрослые также могут заразиться.

Влияние сотрудничества Сейбина и Чумакова распространилось далеко за пределы Восточной и Центральной Европы. Азиатские страны, например, в том числе Япония, получили вакцину от Советского Союза. В 1962 году оральная вакцина против полиомиелита была лицензирована на федеральном уровне для использования в Соединенных Штатах.

К 1984 году вакцина широко применялась в США, Советском Союзе, Китае и других ”странах с умеренным климатом и общей численностью населения почти 2 млрд человек”. Вакцина была не так распространена в тропических и субтропических странах. Четыре года спустя Всемирная ассамблея здравоохранения учредила Глобальную инициативу по ликвидации полиомиелита. Она была настолько успешной, что сегодня эндемичный полиомиелит наблюдается только в двух странах: Афганистане и Пакистане.

Кампания против полиомиелита не была разовым сотрудничеством. В 1960-х годах Соединенные Штаты предоставили финансирование для лиофилизированной противооспенной вакцины, разработанной Советским Союзом, и было создано 450 млн доз для развивающихся стран по всему миру. К концу 1970-х годов, во многом благодаря усилиям двух стран, оспа была побеждена. За относительно короткий период времени Соединенные Штаты и Советский Союз стали лидерами в области глобального здравоохранения, защищая людей во всем мире от инфекционных заболеваний.

Сегодня история американо-советского сотрудничества в борьбе с полиомиелитом и оспой практически не вспоминается, отчасти из-за растущей напряженности между США и Россией в последние годы.

Спустя десятилетия после распада Советского Союза США и Россия пытались простимулировать сотрудничество в сфере общественного здравоохранения. В 2009 году тогдашние президенты Барак Обама и Дмитрий Медведев создали Двустороннюю президентскую комиссию (ДПК) для налаживания диалога и расширения сотрудничества через рабочие группы в ключевых областях, включая здравоохранение. Два года спустя обе стороны даже подписали Протокол о намерениях по сотрудничеству для глобальной ликвидации полиомиелита, продемонстрировав, что у сотрудничества по полиомиелиту существует наследие. Но ”перезагрузка” между США и Россией длилась недолго. После украинского кризиса США приостановили действие ДПК в 2014 году. Когда через пять лет, в 2019 году, появился новый коронавирус SARS-CoV-2, вызвавший пандемию, отношения между США и Россией были на низком уровне.

Успех американо-советского сотрудничества в борьбе с полиомиелитом в конце 1950-х и 1960-х годах резко контрастирует с отсутствием сотрудничества между США и Россией во время нынешней пандемии коронавируса. Несмотря на разрушительное воздействие пандемии на обе страны и мир в целом, двусторонняя напряженность препятствует совместным усилиям по разработке и распространению вакцин. Россия экспортировала свою вакцину ”Спутник V” по всему миру, но нерешительность граждан осложняет усилия по вакцинации людей внутри страны.

Хотя половина населения США была полностью вакцинирована, многие американцы также не решаются на вакцинацию, а Вашингтон препятствует глобальным усилиям по сдерживанию распространения коронавируса, накапливая вакцины. Помимо нынешней пандемии, США и Россия также могут работать вместе над разработкой вакцин против лейшманиоза, лихорадки Западного Нила и других болезней. Возрождение ДПК или создание новых структур для развития сотрудничества может привести к повторению исторического успеха.