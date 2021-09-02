Жители Ташкента отпраздновали День независимости Узбекистана украденными флагами (ФОТО)

Ташкентцы на праздник 30-летия независимости Узбекистана самовольно сняли флаги, развешанные на улицах города, а затем разъезжали с ними по улицам. Соответствующие видеозаписи опубликовали в социальных сетях, их прокомментировали в столичном ГУВД.

"Существенно выступающие за пределы транспортного средства флагштоки с флагами, не закрепленные и не отмеченные должным образом, создавали угрозу безопасности дорожного движения, повышали риски дорожно-транспортных происшествий", - цитирует сообщение правоохранителей Sputnik Узбекистан.

В ГУВД подчеркнули, что, помимо этого, "герои" роликов вопиющим образом нарушили законодательство в части обращения с государственными символами и государственным имуществом.

Жителям Ташкента напомнили об административной ответственности за такие правонарушения и пояснили, что патриотизм не должен выражаться посредством неуважения к законам своей страны.