Спасатели восхождением на Эльбрус почтили память ингушской альпинистки
Сотрудники поисково-спасательного отряда "Армхи" Ингушетии совершили восхождение на Эльбрус, - сообщил представитель аварийно-спасательной службы республики.
"Совместно с представителями Федерации альпинизма республики ингушские спасатели покорили высшую точку Европы - гору Эльбрус", - цитирует собеседника "Интерфакс".
Восхождение было посвящено памяти ингушской альпинистки, учительницы русского языка и литературы в сельской школе Лейлы Албогачиевой - первой женщины в России, дважды покорившей Эверест с его южной и северной стороны.
Лейла Албогачиева погибла при восхождении на Эльбрус в сентябре 2014 года.
Вестник Кавказа
в YouTubeПодписаться