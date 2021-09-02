Спасатели восхождением на Эльбрус почтили память ингушской альпинистки

Сотрудники поисково-спасательного отряда "Армхи" Ингушетии совершили восхождение на Эльбрус, - сообщил представитель аварийно-спасательной службы республики.

"Совместно с представителями Федерации альпинизма республики ингушские спасатели покорили высшую точку Европы - гору Эльбрус", - цитирует собеседника "Интерфакс".

Восхождение было посвящено памяти ингушской альпинистки, учительницы русского языка и литературы в сельской школе Лейлы Албогачиевой - первой женщины в России, дважды покорившей Эверест с его южной и северной стороны.

Лейла Албогачиева погибла при восхождении на Эльбрус в сентябре 2014 года.