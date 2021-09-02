Тепло вернется в столичный регион в конце первой декады сентября

В конце первой декады сентября в столичный регион вернется тепло, - рассказала в интервью "Вечерней Москве" метеоролог Татьяна Позднякова.

С приходом бабьего лета воздух в регионе прогреется до 17-20 градусов. Однако пока трудно предсказать, будет ли бабье лето в столице аномально теплым.

"В целом сентябрь ожидается на один–полтора градуса теплее нормы. Аномальными считаются температуры, которые отклоняются от нормы на семь градусов и больше", - отметила метеоролог, передает РИА Новости.

Ранее эксперты предупредили москвичей о приходе метеорологической осени и похолодании температуры воздуха до 15 градусов тепла, а научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что средняя температура воздуха в России в первые девять дней сентября составит лишь 11-13 градусов тепла, что примерно на три-четыре градуса ниже многолетних значений.