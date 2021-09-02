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Анкалаев и Тухугов проведут бой на турнире UFC

Анкалаев и Тухугов проведут бой на турнире UFC

Пятеро российских бойцов смешанного стиля с Северного Кавказа, в том числе Магомед Анкалаев и Зубайра Тухугов, выступят на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 30 октября в Абу-Даби, сообщается на сайте организации.

Так, соперником Магомеда Анкалаева станет швейцарский боец Волкан Оздемир, Зубайра Тухугов будет драться с бразильцем Рикардо Рамосом. Магомед Мустафаев сразится с соотечественником Дамиром Исмагуловым, а Тагир Уланбеков даст бой Аллану Насцименто из Бразилии. Шамиль Гамзатов проведет бой с поляком Михалом Олексейчуком.

Основные бои вечера проведут Ян Блахович и Петр Ян, их соперниками станут Гловер Тейшейра и Алджэмейн Стерлинг соответственно.

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