Анкалаев и Тухугов проведут бой на турнире UFC

Пятеро российских бойцов смешанного стиля с Северного Кавказа, в том числе Магомед Анкалаев и Зубайра Тухугов, выступят на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 30 октября в Абу-Даби, сообщается на сайте организации.

Так, соперником Магомеда Анкалаева станет швейцарский боец Волкан Оздемир, Зубайра Тухугов будет драться с бразильцем Рикардо Рамосом. Магомед Мустафаев сразится с соотечественником Дамиром Исмагуловым, а Тагир Уланбеков даст бой Аллану Насцименто из Бразилии. Шамиль Гамзатов проведет бой с поляком Михалом Олексейчуком.

Основные бои вечера проведут Ян Блахович и Петр Ян, их соперниками станут Гловер Тейшейра и Алджэмейн Стерлинг соответственно.