Ушел из жизни Микис Теодоракис

Знаменитый греческий композитор Микис Теодоракис скончался на 97‑м году жизни, об этом сообщает общественное телевидение ERT.

Артист давно болел, и в последние несколько дней его самочувствие резко ухудшилось, уточняет РИА Новости.

Микис Теодоракис творил во всех жанрах, начиная от опер, симфонической и камерной музыки, балета и церковного хора до музыки для старинной драмы, спектаклей, фильмов и народной песни.

Самое известное его произведение - "Сиртаки" из фильма "Грек Зорба", эту мелодию многие считают народной. Песни композитора исполняли известные артисты, такие как группа Beatles и Эдит Пиаф.

Кроме музыки, Теодоракис знаменит тем, что в ходе Второй мировой активно участвовал в движении сопротивления, попал в плен к нацистам, где его подвергали пыткам. В Гражданскую войну в Греции был заключен в концлагерь на острове Макрониссос.

Композитор - лауреат международной Ленинской премии "За укрепление мира между народами", в апреле 2020 года он был удостоен медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне".