Страны ЕАЭС намерены взаимно признать паспорта вакцинации

Инфраструктура Евразийского экономического союза (ЕАЭС) намерена в скором времени взаимно признать паспорта о вакцинации от коонавируса стран-участников союза, и сдерживают процесс лишь бюрократические задержки, - заявила представитель Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ия Малкина.

"Вопрос признания сертификатов о вакцинации от COVID-19 - это прерогатива органов власти, при этом инфраструктура ЕАЭС к такому событию готовится. В приложении "Путешествую без COVID-19", разработанном Фондом цифровых инициатив Евразийского банка развития, уже доступна возможность загрузить подтверждение о вакцинации гражданам Армении и Кыргызстана. К слову, со вчерашнего дня, 1 сентября, приложением пользуются не только граждане Союза, но и Азербайджана, Туркменистана, Молдовы и Узбекистана", - сказала Малкина, передает РИА Новости.

Напомним, в состав ЕАЭС входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия.