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Армии Турции и Азербайджана проводят совместные военные учения в Баку

Армии Турции и Азербайджана проводят совместные военные учения в Баку

Турция и Азербайджан проводят совместные военные учения в Баку, главная цель которых – улучшение взаимодействия армий двух стран в ходе боевых действий. Об этом информирует Министерство обороны Азербайджана.

"Основной целью учений с участием азербайджанских и турецких военнослужащих является улучшение взаимодействия армий двух стран в ходе боевых действий, развитие у командиров навыков принятия военных решений и управления подразделениями", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что в ходе учений будет отработана подводная атаки и подводная оборона. Учения продлятся до 12 сентября, сообщили в азербайджанском военном ведомстве.

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Вестник Кавказа

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