Армии Турции и Азербайджана проводят совместные военные учения в Баку
Турция и Азербайджан проводят совместные военные учения в Баку, главная цель которых – улучшение взаимодействия армий двух стран в ходе боевых действий. Об этом информирует Министерство обороны Азербайджана.
"Основной целью учений с участием азербайджанских и турецких военнослужащих является улучшение взаимодействия армий двух стран в ходе боевых действий, развитие у командиров навыков принятия военных решений и управления подразделениями", - говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что в ходе учений будет отработана подводная атаки и подводная оборона. Учения продлятся до 12 сентября, сообщили в азербайджанском военном ведомстве.
Вестник Кавказа
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