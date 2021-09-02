Иран осудит экс-президента Рухани?

Бывшего президента Ирана Хасана Рухани могут привлечь к ответственности за углубившиеся за два его срока проблемы с экономикой ИРИ: соответствующий иск подала группа парламентариев, передает Iran International.

О том, что против экс-президента может быть запущен судебный процесс, рассказал депутат, заместитель главы парламентской комиссии по реализации конституционной статьи 90 (о жалобах на работу Меджлиса) Насрулла Педжманфар.

В беседе с Tasnim он уточнил, что ключевые обвинения связаны с тегеранской фондовой биржей и действиями администрации Рухани на рынке иностранной валюты.

Аналитики отмечают, что после инаугурации Эбрахима Раиси бывший президент ни разу не появлялся на публике. Кроме того, верховный лидер Ирана Али Хаменеи до сих пор не назначил его на новую должность: обычно бывшие президенты достаточно быстро занимают кресла в Совете по определению политической целесообразности.