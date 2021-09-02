Леван Сухумский задержан в Испании

Испанские правоохранители задержали в Барселоне российского вора в законе Левана Абуладзе (Сухумского) при попытке въехать в страну по поддельному паспорту Украины, сообщили в полиции страны.

В России он объявлен в розыск. Нацполиция Испании совместно с грузинскими коллегами отследила планы Абуладзе прилететь в аэропорт Барселоны Эль-Прат.

Известно, что злоумышленник четыре года находился во "Владимирском централе" по обвинению в наркопреступлениях и подделке документов, после освобождения он дожидался депортации в Грузию, однако на него было заведено дело по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии. Зимой прошлого года перед заседанием о продлении меры пресечения во Владимире он отпросился в туалет и сбежал из суда, напоминает обстоятельства побега ТАСС.