Турция заработала на экспорте фундука более $2 млрд

Только за экспортный сезон 2020-2021 года доходы Турции от экспортного сезона фундука составили $2 млрд 10 млн 787 тыс, - сообщает Союз экспортеров фундука Черноморского региона Турции (KFMIB).

За период с 1 сентября 2020 года по 31 августа 2021 года из Турции экспортировано 292 439 т орехов, - сообщили в KFMIB, передает турецкое информационное агентство Анадолу.

В Союзе экспортеров фундука Черноморского региона Турции уверены, что новый сезон также принесет выгоду не только экспортерам и производителям, но и всем заинтересованным сторонам.