Песков: стремление Украины в НАТО угрожает границам России - СМИ

Стремление Украины в НАТО представляет опасность для России, - заявил сегодня в интервью телеканалу "Известия" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отметив, что в Вашингтоне поощряют желание Киева вступить в НАТО и Евросоюз, Песков сказал: "Потенциально это для нас очень опасно, потому что НАТО таким образом продолжит приближение своей военной инфраструктуры в сторону наших границ".

США планируют содействовать интеграции Украины в Евросоюз, в том числе модернизацией и созданием энергетической инфраструктуры, и для продвижения этих стратегических целей и расширения двустороннего сотрудничества США и Украина планируют в ближайшие месяцы провести первое заседание Стратегического диалога по энергетике и климату.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил за присутствие блока НАТО в Черном море, объяснив такую необходимость нарастанием военных угроз вокруг страны, большей частью со стороны России, а накануне в офисе украинского президента создали структурное подразделение по интеграции страны в Евросоюз и НАТО.