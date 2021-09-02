Три постсоветские республики, добившееся прогресса

Большинство республик, которые 30 лет назад входили в состав Советского Союза, столкнулись с уникальными проблемами с момента распада единого государства, но сумели зарекомендовать себя на международной арене. New Europe рассказывает о трех из них. Казахстану удалось воспользоваться своим стратегическим положением, став мостом между Европой и великими державами, такими как Россия и Китай, а также центром международного посредничества. В Узбекистане началась масштабная волна приватизации, которая сделала его ведущим центрально-азиатским государством по притоку иностранных инвестиций. Эстония, благодаря своей ловкой политике, стала ”самым развитым в цифровом отношении обществом в мире”.

Казахстан: дипломатический центр региона

Используя богатые природные ресурсы и стратегическое географическое положение, Казахстан стал добился успехов в проведении внешней политики, основанной на нейтралитете и прагматическом взаимодействии. Казахстан неизменно поддерживает хорошие отношения как с Россией, так и с Китаем, но сопротивляется попыткам политизировать свои тесные торговые связи. Нур-Султан неуклонно проводит политические и экономические реформы и прилагает усилия для поддержания равноправного партнерства с ЕС - крупнейшим торговым партнером Казахстана и наиболее значимым иностранным инвестором.

Этот баланс максимизировал способность Казахстана привлекать иностранные инвестиции со всех сторон, а также позволил Нур-Султану занять нишу в качестве надежного партнера в регионе в соответствии с его амбициями стать международной дипломатической площадкой. В стране проводятся переговоры высокого уровня, включая мирный процесс в Астане между Россией, Турцией и другими участниками, имеющими интересы в Сирии.

У Казахстана, вероятно, появятся дополнительные возможности проявить свои дипломатические способности в ближайшие годы, поскольку международное сообщество все чаще обращает внимание на Центральную Азию. Как недавно подчеркнул глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель, захват Афганистана талибами является продуктивным геополитическим событием с самыми разными последствиями, включая тот факт, что Центральная Азия станет регионом большего стратегического значения для Европы.

Узбекистан: место притяжения иностранных инвестиций

Узбекистан усиливает свой авторитет на мировой дипломатической арене после кризиса в Афганистане. Ташкент ведет переговоры, например, с Организацией Объединенных Наций и Европейским союзом о том, как использовать 400-тысячный логистический объект в приграничном городе Термез для доставки гуманитарной помощи Афганистану. Недавно назначенный специальный представитель ЕС по Центральной Азии в начале августа лично посетил логистический центр.

В то время как Нур-Султан сделал себе имя, благодаря усилиям по разрешению международных конфликтов, Ташкент сосредоточился главным образом на привлечении международных инвестиций. Узбекистан стремится интегрировать Центральную Азию в международную торговую систему, о чем свидетельствует конференция высокого уровня по связям, недавно проведенная в Ташкенте. Не случайно приток иностранных инвестиций в Узбекистан резко увеличился, даже несмотря на пандемию коронавируса.

Пять лет назад после своего избрания на пост президента Узбекистана Шавкат Мирзиеев в течение нескольких месяцев предпринял шаги по повышению привлекательности страны для инвесторов, включая либерализацию валютного контроля, модернизацию налогового режима и приватизацию государственных гигантов. Масштабная программа национальных реформ в Узбекистане далека от завершения, но она явно уже приносит свои плоды, поскольку страна поднимается в рейтинге индекса легкости ведения бизнеса и ежегодно получает миллиарды иностранных инвестиций.

Эстония: цифровой прогресс

Эстония - яркий пример того, как инновационная политика помогает создать устойчивую экономику даже в маленькой стране с небольшими природными ресурсами. В 1996 году Эстония реализовала программу Tiigrihüpe (”Прыжок тигра”), чтобы стимулировать предпринимательство и цифровизацию. Приверженность Таллинна цифровому будущему принесла значительные плоды. Программа электронного резидентства страны привлекла инвесторов и предпринимателей со всего мира. Предоставление государственных услуг было радикально упрощено, не говоря уже о том, что страна менее подвержена коррупции, благодаря переходу в цифровую сферу. В настоящий момент около 98% взаимодействий с правительством в Эстонии происходит в онлайн-режиме.

В Эстонии на душу населения больше компаний-единорогов (стартапов, чья оценочная стоимость возросла за короткий срок до суммы в миллиард долларов и более), чем где-либо в Европе. Здешний бум предпринимательства оказал невероятное влияние на все общество: прибалтийская страна самая богатая из бывших советских республик, а ее ВВП на душу населения превосходит многих давних членов ЕС, включая Португалию.