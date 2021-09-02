Афганистан может стать "поставщиком" террористов в мире

На территории Афганистана, кроме "Талибана" (запрещено в РФ) действует множестве иных террористических группировок, что может стать причиной переноса террористической активности из Афганистана в другие регионы. Мнение об этом высказал руководитель Антитеррористического центра СНГ Андрей Новиков.

По его словам, это может произойти, если местные бандформирования откажутся подчиняться захватившим власть талибам. "Далеко не факт, что террористические группировки, действующие на территории Афганистана, будут подчиняться движению "Талибан" или резолюциям международных структур", - предупредил он.

В этой связи Новиков предположил, что боевики могут рассматривать другие государства для реализации своих политических целей. Такими странами могут стать и члены СНГ. Наибольшей опасности подвержены Таджикистан, Узбекистан, Туркмения, передает слова собеседника ТАСС.