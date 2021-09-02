Боевые роботы-охотники "Уран" проверят в условиях реального боя – СМИ

В текущем году Минобороны РФ впервые задействует в учениях "Запад-2021" боевые роботы семейства "Уран-9", которые будут использовать для охраны и обороны тыловых и специальных объектов, а также для борьбы с беспилотниками, - пишут "Известия".

Роботы будут обнаруживать противника с помощью оптико-электронных систем и радаров и уничтожать его огнем бортового оружия либо передавать сведения другим подразделениям - итоги маневров помогут определиться с окончательным решением о предназначении этих машин в боевых порядках.

Задачей этих систем будет охрана складов, заправочных станций, узлов связи, командных пунктов и других объектов, и учения станут для них важным испытанием. В конце августа подразделение этих машин впервые было задействовано в специальных учениях на полигоне Мулино в Нижегородской области, и они впервые были применены в боевых порядках подразделений при ведении обороны, - рассказали в Минобороны.

Комплекс "Уран-9" состоит из четырех гусеничных боевых машин с дистанционным управлением, пункта управления и транспорта для их доставки. В зависимости от загрузки его вес составляет 10–12 т, он оснащен весьма внушительным комплексом вооружения - противотанковыми управляемыми ракеты "Атака", реактивным огнеметом "Шмель-М", 30-мм автоматической пушкой 2А72 и спаренным с ней 7,62-мм пулеметом.

Оператор может дистанционно управлять роботом, находясь в нескольких сотнях метров позади него, в том числе в укрытии, а наблюдать за обстановкой он может с помощью нескольких камер, установленных на машине.

Напомним, роботы семейства "Уран" - новейшая российская разработка. Саперный "Уран-6" и пожарный "Уран-14" уже несут службу в войсках, саперный робот разминирования использовался для очистки местности после боев в Нагорном Карабахе. Также боевые машины прошли обкатку в Сирии и были доработаны по результатам боевого применения.