В Анапе снова можно купаться в море

Роспотребнадзор снял введенный в середине августа из-за подтоплений запрет на купание в Черном море в Анапе, сообщили в четверг журналистам в оперативном штабе Краснодарского края, связав это с тем, что пробы воды в местах, где реки Сукко, Можепсин, Анапка впадают в море, соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям,

"По результатам проведенной экспертизы, они соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям по микробиологическим, вирусологическим, паразитологическим и другим показателям", - приводит сообщение ТАСС.

Отмечается, что мониторинг состояния морской воды и пляжных территорий будет проводиться на постоянной основе.