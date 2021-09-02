Для 8 тыс жителей Махачкалы погас свет

В Махачкале из-за аварии остались без водоснабжения 8 тыс жителей, сообщили в пресс-службе мэрии.

"В результате выхода из строя обоих насосов на Вузовском озере в Махачкале дома около 8 тысяч жителей остались без воды", - сказал там, отметив, что на месте ведутся работы по устранению последствия аварии.

Уточняется, что водоснабжение будет восстановлено в течение дня. В настоящее время насосы уже работают, но для того, чтобы вода дошла до потребителей, потребуется еще некоторое время.