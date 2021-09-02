Костин: санкции с России сняты не будут

Санкции против России в ближайшее время сняты не будут, - заявил на полях Восточного экономического форума президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин.

"Перспективы снятия санкций не вижу. Но то, что сегодня мы видим - что все-таки процесс принятия новых санкций сузился. Да, были санкции приняты не так давно, но они относятся к ограниченному количеству людей", - отметил Костин.

"И вообще, я сам под санкциями американскими, и считаю, что ущерб от личных санкций куда меньше, чем от санкций в отношении организаций, связанных с торговлей, экономикой, да и инвестициями", - отметил банкир.

Российско-американские стороны понимают, что достигли самой низкой точки в отношениях. "Я думаю, обе стороны пытаются найти те сферы, где мы могли бы как-то взаимодействовать, потому что дальше уже как бы идти некуда", - добавил Костин.

Напомним, VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий в рамках форума пройдет Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока".