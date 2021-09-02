Власти Турции уточнили число жертв наводнений

По последним данным, в результате наводнений на севере Турции погибли не менее 82 человек, - сообщило сегодня правительственное управление по чрезвычайным ситуациям (УЧС).

"В результате наводнений погибли 82 наших гражданина: 71 человек - в городе Кастамону, 10 человек - в Синопе и один человек - в Бартыне", - говорится в сообщении ведомства, передает ТАСС.

Ранее власти Турции сообщили о 77 жертвах стихийного бедствия на севере страны.

Напомним, 11 августа сильные ливни привели к наводнениям и селям в ряде северных провинций страны. 13 августа президент республики Реджеп Тайип Эрдоган объявил пострадавшие от наводнений районы зонами стихийного бедствия. Был нанесен серьезный ущерб зданиям, автомашинам и инфраструктуре.