Песков назвал интересы Кремля в Афганистане

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о том, что пока можно только догадываться о первых шагах, которые будет предпринимать руководство радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ).

"Нам всем еще предстоит понять и увидеть первые шаги руководства "Талибана", - сказал он, отвечая на вопрос "Известий" на полях Восточного экономического форума.

Представитель Кремля подчеркнул, что для российской стороны важно, чтобы Афганистан не стал прибежищем для террористов и наркоторговцев.