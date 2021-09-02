Жительница Армении подожгла мужа за измену

Трагедия на почве ревности едва не произошла в Сюникской области, об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Армении.

В ведомстве пояснили, что 29-летняя жительница Гориса, узнав, что ее 35-летний муж неверен ей, во время встречи в кафе облила его бензином и подожгла, передает Sputnik Армения.

К счастью для супруга, рядом была автомойка, так что огонь удалось потушить оперативно. Тем не менее, мужчина был госпитализирован с ожогами разных частей тела I-III степеней.

Женщине предъявлено обвинение в покушении на убийство.