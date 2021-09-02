Открытая накануне астраханская новая школа "потекла" после первого дождя

Лицей в Астрахани на улице 3-я Зеленгинская, накануне принявший после капремонта своих учеников, не пережил разбушевавшуюся стихию, обрушившуюся на город.

Сильный ливень буквально просочился сквозь здание лицея - струи воды стекали от крыши по стенам только что отремонтированного спортивного зала, а в туалете из унитазов били струи воды, потому что из-за неправильного подключения канализация "работала" в обратную сторону, - передает "АиФ Астрахань".

Торжественное открытие лицея №2, которому присвоили имя В.В.Разуваева, состоялось накануне, в День знаний. Четырехэтажное здание рассчитано на тысячу человек, и вчера сюда в первый раз пришли 180 первоклассников.

В астраханских СМИ неоднократно подчеркивалось, что школа оснащена высокотехнологичным оборудованием и отремонтирована с соблюдением всех строительных норм.