Здание обрушилось в Актобе, есть жертва

Жительница Актобе, пострадавшая при обрушении двухэтажного здания, скончалась в больнице. Как информирует Управление здравоохранения региона, она поступила вечером первого сентября в больницу скорой медицинской помощи в очень тяжелом состоянии. Медики диагностировали у нее множественные переломы ребер, позвоночника и травму головы. Она находилась в реанимации, пишет Sputnik Казахстан со ссылкой на "Мой Город".

По статье "Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека" возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что из обрушившегося здания сотрудники ДЧС спасли пятерых человек, двоих госпитализировали в больницу. Второй пострадавший после оказания медицинской помощи был выписан.