Рамзан Кадыров анонсировал открытие в Грозном новой мечети и ипподрома

Уже в это воскресенье, 5 сентября, в столице Чечни Грозном откроются новая мечеть и современный ипподром, - сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Мы откроем новую великолепную мечеть в грозненском городском округе. Она появится в поселке имени Джамлайлы Алиханова (бывший поселок Гикало) и станет 1308-й по счету мечетью, открытой в Чечне", - написал Кадыров в соцсетях, передает "Интерфакс".

По просьбе жителей поселка мечеть будет носить имя прадедушки главы Чечни, Абдул-Кадыра, - добавил чеченский лидер.

Также в предстоящее воскресенье в Грозном откроется новый современный ипподром международного стандарта, не имеющий аналогов в России – он расположен в поселке Шейха Изнаура Несерхоева (бывшее с.Пригородное) и включает в себя конюшни, трибуны, ветеринарный пункт, бассейны, тренажерные комплексы. По периметру установлена современная система освещения, - рассказал Рамзан Кадыров.