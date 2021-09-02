Отрубленную руку нашли на свалке в Анапе

Страшное преступление раскрыли полицейские в Анапе, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В дежурную часть обратился работник свалки в промзоне хутора Воскресенский, рассказавший, что нашел среди отходов фрагмент человеческой руки.

"Прибывшие по указанному адресу в составе следственно-оперативной группы эксперты-криминалисты установили, что найденный фрагмент руки ампутирован нехирургическим путем и принадлежит 43-летней местной жительнице", - уточнили в полиции.

Было открыто уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ "Убийство".

Правоохранители изучили записи камер видеонаблюдения в районе места проживания предполагаемой жертвы, реализовали ряд специальных технических мероприятий.

Проведя поквартирный обход, оперативники выяснили, что убитая женщина вела асоциальный образ жизни, живя вместе с 45-летним мужчиной, который находится под стражей за мелкое хулиганство.

Он дал признательные показания, для него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Полицейские разыскивают останки предполагаемой жертвы.