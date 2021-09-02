Железноводск приглашает прокатиться на велосипеде по озеру

В Железноводске на Курортном озере уже этой осенью будет запущен новый вид велосипедной трассы, где все любители велоспорта смогут установить свой двухколесный транспорт на специальные поплавки, которые позволят передвигаться на велосипеде по воде.

Благодаря специальному механизму кручение педалей будет приводить в действие гребной винт, а повернуть можно будет при помощи поворота руля велосипеда, который одновременно повернет перо водного руля. Эта трасса позволит проводить спортивные велосипедно-водные занятия и водные велогонки.

По словам главы города Евгения Моисеева, кататься можно будет не только в купальный сезон, а "в любое время года, благо зимы у нас теплые".