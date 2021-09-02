Российские спортсмены стали вторыми на Паралимпиаде в плавании на спине

Россиянка Валерия Шабалина принесла российской сборной серебряную медаль на летних Паралимпийских играх в Токио, проплыв дистанцию в 100 м на спине за 1 минуту 06,85 секунды.

Для спортсменки это четвертая медаль на Играх в Токио. Ранее она выиграла заплыв на 100 м баттерфляем, затем стала лучшей на дистанции 200 м вольным стилем и на 200 м комплексным плаванием, - передает "Интерфакс".

Также серебряную медаль на дистанции 100 м на спине завоевал россиянин Вячеслав Емельянцев, его время – 59,05 секунды. Ранее он выиграл в Токио бронзовую медаль на заплыве 200 м вольным стилем.