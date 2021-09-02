В Краснодарском крае задержан серийный грабитель из Новосибирска

На Кубани задержан подозреваемый в целом ряде краж и причинении тяжкого телесного вреда. Операцию по его поимке провели специально прибывшие в регион оперативники из Новосибирска, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Новосибирской области.

По информации следствия, в апреле 2021 года неизвестный проник на территорию СНТ в поселке Кольцово Новосибирской области, где нанес несколько ножевых ранений сторожу в область шеи, грудной клетки и предплечья. Пострадавший был госпитализирован.

Тот же мужчина подозревается в серийном ограблении частных домов. Злоумышленник вторгался в чужую собственность через окна и похищал ценные вещи, золотые украшения и технику. Его объявили в федеральный розыск.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что тот же преступник действовал похожим образом и на территории Краснодарского края. В августе он был задержан в городе Новороссийске. В ходе допроса подтвердилась причастность данного лица к 20 эпизодам хищений в Новосибирской области, а также причинению тяжкого вреда здоровью. Злоумышленник сознался в содеянных преступлениях на территориях Краснодарского края и Новосибирской области и был помещен под стражу. Расследование продолжается.