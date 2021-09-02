Песков: в общении с журналистами главное не врать и не стесняться

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, как проходит его подготовка к встрече с журналистами.

Так, по его словам, представители СМИ задают абсолютно разные вопросы: и те, на которые легко отвечать, и те, которые ставят в тупик. "Но здесь главное – не врать, главное – не стесняться сказать, что ты чего-то не знаешь", - признал он, отметив, что "зазорно, наверное, не желать это узнать, поэтому говорю, что уточню, завтра сообщу".

Также Песков сообщил о том, что ежедневно в первой половине дня общается с кремлевским пулом по вопросам работы президента Владимира Путина. "Мы как раз рассказываем, какие планы у президента, на чем будут делаться акценты, какая тематика будет сегодня на повестке дня, как идет подготовка к предстоящим мероприятиям и так далее", - сообщил представитель Кремля на II просветительском марафоне "Новое знание".