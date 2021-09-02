Предприятия загрязняют Дон нефтепродуктами – Росприроднадзор

Обследование акватории Дона, проведенное межрегиональным управлением Росприроднадзора по Ростовской области и Калмыкии, выявило превышение допустимых концентраций нефтепродуктов в воде, - сообщил руководитель ведомства Алексей Кузьмин.

"По поручению руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой мы запустили масштабный проект по отбору проб воды и донных отложений. И сейчас уже очевидно, что нарушения в нашем регионе есть", - рассказал Кузьмин, передает "Интерфакс".

Ведомство уже располагает первыми результатами мониторинга чистоты Дона, "которые свидетельствуют о превышениях в некоторых точках отбора допустимых концентраций загрязняющих веществ, таких как нефтепродукты и взвешенные вещества".

Специалисты обследовали 21 точку на участке Дона протяженностью 230 км от Ростова-на-Дону до Цимлянского водохранилища, отобрав свыше 250 проб воды и донных отложений. Они продолжат отбирать пробы, выявлять повторные превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, после чего озвучат окончательные выводы и установят предприятия, являющиеся нарушителями, - добавил Кузьмин.