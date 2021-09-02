Число раненых в аварии с автобусом превысило 30 в Армении

Выросло число пострадавших в ДТП с автобусом в Араратской области, такое сообщение опубликовано на сайте МЧС Армении.

В нем говорится, что на данный момент в медцентр "Арташат" госпитализированы 18 пострадавших, один из них находится в критическом состоянии, прочие - в удовлетворительном.

Кроме того, 14 раненых госпитализированы в медцентр "Эребуни" в Ереване, еще один - в медцентр Масиса.

Таким образом, в общей сложности в аварии пострадали 33 человека.

Напомним, ДТП случилось в районе 08։30 (07:30 мск). Автобус FAV с водителем 1959 г.р. выехал с проезжей части и врезался в дерево.