Что вынуждает ОАЭ и Турцию прекратить "холодную войну"?

Продолжающаяся уже почти пять лет "холодная война" между Турцией и Объединенными Арабскими Эмиратами близка к завершению. В тот день, когда последний американский военный покинул Афганистан, 31 августа 2021 года, состоялся телефонный разговор между турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заидом бен Султаном Аль Нахайяном.

Стороны обсудили двусторонние отношения, региональные вопросы и укрепление связей. Переговоры стали логическим продолжением визита советника президента ОАЭ по национальной безопасности Тахнуна бин Заида Аль Нахайяна в Анкару неделю назад. На встрече Эрдоган отметил, что между Турцией и ОАЭ идут консультации по линии разведок, и они уже принесли свои плоды. Тогда же турецкий президент заявил о возможной скорой встрече с Мухаммедом бен Заидом.

"Мы сможем встретиться с Мухаммедом бен Заидом в ближайшие дни … Я надеюсь, что мы решим проблемы в регионе, как люди, принадлежащие к одной культуре и религии. Я очень забочусь о том, чтобы основные игроки в регионе разговаривали друг с другом и вели переговоры", - отметил Эрдоган.

К нормализации, которую, похоже, инициировали все-таки Эмираты, последние шли как минимум полгода. В январе глава МИД ОАЭ Анвар Гаргаш сказал, что отношения с Турцией могут быть "перекалиброваны". "У нас нет проблем с Турцией, таких как проблемы с границами или другие подобные вопросы", - сказал Гаргаш в интервью Sky News Arabia, добавив, что, если Анкара прекратит поддержку запрещенной в РФ организации "Братья-мусульмане", она сможет "изменить свои отношения с арабами".

В апреле новый глава МИД ОАЭ Абдуллах бин Заид позвонил турецкому коллеге Мевлюту Чавушоглу, чтобы поздравить с Рамаданом. Это был первый прямой официальный контакт между странами в течение последних пяти лет. Затем ОАЭ сняли ограничения с турецких бизнесменов и рейсов между Стамбулом, Абу-Даби и Дубаем.

Точки разлома

Такой поворот событий можно назвать "революцией" в ближневосточной геополитике, учитывая натянутые отношения ОАЭ и Турции в последние годы. Интересы стран столкнулись в Ливии, где Анкара поддержала Правительство национального согласия (ПНС) вместе с "Братьями-мусульманами", а Абу-Даби – противостоящую ПНС Ливийскую национальную армию. Турки даже обвиняли эмиратцев в бомбардировке военной базы Аль-Ватия, где находились турецкие ВВС.

Кроме Ливии, ОАЭ и Турция не ладили в Сирии. Абу-Даби с подозрением отнеслись к укреплению влияния Анкары за счет поддержки экстремистских группировок в северной Сирии и, по слухам, решили помочь президенту Башару Асаду с восстановлением подконтрольных ему территорий. Турции также не нравилась поддержка ОАЭ курдских боевиков из YPG в Сирии. Анкара обвиняла Абу-Даби в поддержке попытки госпереворота в Турции, а ОАЭ были недовольны поддержкой Эрдоганом "Братьев-мусульман" в регионе. ОАЭ также выступили на стороне коалиции Кипра, Греции, Египта, Израиля и Франции в споре с турками по поводу месторождений газа в Средиземноморье, проведя с этими странами военные учения.

Почему наметилось потепление?

Причин на то несколько. Во-первых, смена администрации в Белом доме. "При администрации Трампа США поддерживали более тесные связи с Эмиратами, чем с Турцией. Байден одинаково прохладно относится и к Турции, и к ОАЭ. Если бы произошло столкновение между Турцией и ОАЭ при Трампе, он поставил бы на Абу-Даби. Сейчас же Вашингтон никого выбирать не будет", - сказал приглашённый преподаватель департамента зарубежного регионоведения НИУ ВШЭ Мурад Садыгзаде в беседе с "Вестником Кавказа". Здесь стоит отметить желание Байдена реанимировать ядерную сделку с Ираном – противником ОАЭ, что дополнительно ослабляет их позиции.

К миру ОАЭ подталкивает и нормализация отношений Турции с Израилем, Египтом и Саудовской Аравией. "Теперь ОАЭ невыгодно в одиночку вести противостояние с Турцией", - отметил Садыгзаде. Эксперт также обратил внимание на финансово-экономические вопросы, которые для ОАЭ выше геополитических амбиций. К слову, Эрдоган и Тахнун бин Заид на последней встрече разработали дорожную карту для будущих инвестиций ОАЭ в Турцию.

Эксперт РСМД Кирилл Семенов видит причины сближения двух соперников в ослаблении позиций ОАЭ:

"Сближение двух стран стало возможным ввиду ухода США из Ирака и Афганистана. Эти и иные шаги Байдена, например, проблемы с поставками F-35 в ОАЭ, увеличили опасения Абу-Даби по поводу гарантий государственной безопасности, в том числе с учетом фактора Ирана. Налицо также охлаждения отношений в дуэте Саудовская Аравия-ОАЭ, как по йеменскому досье, так и по ряду иных тем. Все это вынуждает ОАЭ диверсифицировать свои региональные контакты".