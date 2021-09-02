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Лошадь убила дошкольника в Мангистауской области

Лошадь убила дошкольника в Мангистауской области

Трагедия произошла в одном из сел Мангистауской области Казахстана, об этом сообщает пресс-служба регионального департамента полиции.

В понедельник 27 августа лошадь ударила копытом по голове пятилетнего жителя села Акшукур. Из-за удара ребенок получил смертельную травму.

"Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования отдела полиции Тупкараганского района по статье 001 Уголовного кодекса Казахстана", - передает региональное издание "Лада".

Назначена судмедэкспертиза, идет досудебное расследование.

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Вестник Кавказа

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