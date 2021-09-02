Астраханские браконьеры попались с уловом в треть тонны

Астраханские правоохранители задержали группу фигурантов, занимавшихся незаконной добычей и переработкой биоресурсов, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Полицейские при силовой поддержке Росгвардии задержали четырех местных жителей, ловивших и занимавшихся переработкой рыбы осетровых и частиковых. В поселке Стрелецкое оперативники обнаружили цех, где в антисанитарных условиях злоумышленники производили копченую и вяленую продукцию", - рассказала Волк, передает "Интерфакс".

У задержанных обнаружены и изъяты катер, запрещенные орудия лова, 22 кг осетра и стерляди, а также 302 кг других видов рыб.

По факту браконьерства и незаконной переработки рыбы возбуждено уголовное дело, двоим подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие.