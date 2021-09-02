Сборная Грузии по футболу впервые проведет официальный матч в Батуми

Сборная Грузии проведет встречу с командой из Косово в рамках отборных матчей ЧМ-2022 по футболу в группе "В". Матч состоится 2 сентября в Батуми и начнется в 20:00 по тбилисскому времени, из-за регуляций, связанных с пандемией COVID-19, встреча пройдет без зрителей.

"Обслуживать матч будет бригада арбитров из Украины, во главе с Николаем Балакиным. Помогать на бровках ему будут Семен Шлончак и Александр Жуков", - пишет Sputnik Грузия, уточняя, что резервный арбитр – Виталий Романов, а судья VAR – Евгений Арановский.

Это первый матч между сборными двух стран.