Армянская техника, не добравшаяся на выставку в Абу-Даби, теперь застряла на обратном пути

Армянская военная техника, так и не доехавшая до выставки оборонных технологий IDEX 2021 в Абу-Даби в феврале, теперь не возвращается на родину. Об этом сообщил после заседания правительства Армении министр высокотехнологичной промышленности Ваагн Хачатрян.

По его словам, расследование причин того, почему образцы техники не добрались до Абу-Даби, продолжается. Глава ведомства предположил, что, по всей видимости, компания, ответственная за транспортировку, не выполнила своих обязательств.

"Но теперь у нас появилась другая проблема: мы не можем доставить эти грузы обратно", - цитирует министра Sputnik Армения.

Хачатрян пояснил, что ситуация с экспонатами для выставки говорит о том, что вести сотрудничество необходимо только с проверенными компаниями.