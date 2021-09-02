ФМБА создало экспресс-тесты на штаммы коронавируса йота и лямбда

Федеральное медико-биологическое агентство сообщило о разработке быстрых тестов на штаммы коронавируса йота и лямбда. Об этом на сегодняшней сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.

По ее словам, есть также тест-системы для разновидностей SARS-CoV-2 дельта и дельта-плюс.

Напомним, что мутация йота была выявлена в США в ноябре 2020 года. Лямбда-штамм впервые был обнаружен в Перу в 2020 году, в основном распространен в Южной Америке.