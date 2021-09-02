Ливни снова подтопили Апшеронск

Власти Кубани из-за сильных ливней снова ввели режим ЧС в Апшеронске - количество подтопленных домов здесь увеличилось до 110, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по краю.

"С 06:00 мск 2 сентября в городе Апшеронске введен режим ЧС. Во второй половине суток накануне в Апшеронском районе выпало 51 мм осадков, из-за чего произошло подтопление низменных участков в городе. Подтоплено 217 придомовых территорий и 110 частных домов, куда вода зашла до отметки от 5 до 40 см", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Социально значимые объекты в зону подтопления не попали, эвакуация населения не проводилась, - добавили в МЧС региона.