За минувшие сутки в России выявлено 18 985 новых пациентов с коронавирусом

В России за минувшие сутки выявили 18 985 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, умерли 798 заболевших, - сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Лидером по числу новых заболевших стала Москва – в столице за сутки выявлено 1864 инфицированных, в Санкт-Петербурге - 1330, в Подмосковье – 614 пациента.

В столице за сутки умер 51 человек с COVID-19, в Петербурге - 37, в Свердловской области - 34. За весь период пандемии по России умерло 184 812 человек.

Наименьший темп прироста выявленных случаев коронавируса за сутки зарегистрирован в Москве - 0,12%, на втором месте Московская область - 0,15%, на третьем Бурятия - 0,16%.

У 7,7% заразившихся коронавирусная инфекция протекает бессимптомно, - говорится в сообщении.