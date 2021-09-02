Путин рассказал, почему не ведет соцсети

Президент РФ Владимир Путин не ведет социальные сети сам из-за нехватки времени, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отметив, что российскому лидеру претит идея ведения соцсетей за него.

"У самого Путина нет социальных сетей. Он не хочет, чтобы кто-то это делал за него, он считает это неправильным ", - сказал Песков, отвечая на вопросы в ходе марафона "Новое знание" на полях Восточного экономического форума.

В то же время он отметил, что Кремль, правительство и отдельные министерства расширяют свое присутствие в социальных сетях и будут совершенствовать эту часть работы.

Накануне школьник из Владивостока во время встречи с президентом попросил его подписаться на свой YouTube-канал."Подпишитесь, пожалуйста, я буду очень рад", - обратился он к главе государства.

В ответ президент несколько раз переспросил, что именно ему следует подписать. "Я не понял, что я должен подписать?" – спросил президент. В ответ на вопрос первого лица государства школьник уточнил, что речь идет о его YouTube-канале. Путин обещал подумать над предложением.