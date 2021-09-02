Россия и Узбекистан наладят железнодорожные чартеры для ввоза мигрантов до конца года

Правительства России и Узбекистана разработают механизм ввоза трудовых мигрантов на стройки в РФ до конца этого года, сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин в рамках Восточного экономического форума.

Замглавы ведомства уточнил, что в ближайшее время состоится поездка в Узбекистан, в рамках которой пройдут тестовый отбор мигрантов и их вакцинация. Благодаря пилотному проекту можно будет проработать возможность наладить чартер через Казахстан, указал он.

По словам Стасишина, процесс планируется полностью наладить уже до конца года, передает РИА Новости.

Ранее замминистра сообщал, что ведомство допускает возможность ввоза рабочих-иностранцев на территорию России чартерными поездами РЖД.